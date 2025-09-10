Tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, el gobierno presentó medidas judiciales para frenar su difusión, incluyendo allanamientos a los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico. Sin embargo, la Justicia no ejecutó estas medidas debido a los principios constitucionales que protegen la labor periodística y la preservación de las fuentes.El Dr. Damian Loreti, Director en Ciencias de la Información e impulsor de la Ley de Medios, habló con Canal 13 San Juan para explicar la protección de las fuentes periodísticas

“En Argentina, la censura previa está prohibida por la Constitución desde 1853 en adelante, y esto se refuerza por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que no hay censura previa nunca, sino responsabilidades ulteriores”, explicó Loreti.

El especialista detalló que las responsabilidades posteriores solo pueden aplicarse para proteger fines legítimos como la honra, la seguridad nacional, el orden público o la salud pública, y no para impedir la difusión de información en medios de comunicación: “Aquello que se toma como excusa ni siquiera es apta para ser tomada como excusa”.

Sobre los allanamientos solicitados por el Ministerio de Seguridad, Loreti aclaró: “La decisión de la Fiscalía de no proceder se debe a que ostensiblemente choca con la Constitución nacional, que en su artículo 43 garantiza la indemnidad de la fuente de información periodística. Esto protege al periodista y a su fuente frente a presiones externas”.

El caso surgió luego de la difusión de audios por el programa Data Clave en Carnaval Stream. La Justicia había ordenado previamente la censura de la difusión de los audios grabados en Casa Rosada, mientras que Rial y Federico destacaron la importancia de cumplir con la orden judicial sin dejar de remarcar que su labor periodística buscaba informar a la sociedad.

“Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo. Y parece que ese laburo molesta al poder, y gracias a Dios que molesta al poder”, señaló Rial en su programa Argenzuela en C5N.

Según Loreti, la situación refuerza la necesidad de comprender el marco legal de la protección de las fuentes periodísticas: “No se trata de impunidad, sino de garantizar que la labor informativa pueda ejercerse sin amenazas indebidas. La responsabilidad posterior puede evaluarse, pero impedir la difusión sería censura previa y eso la Constitución lo prohíbe”.