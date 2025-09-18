¿Primavera o verano adelantado?: así continuará el tiempo en San Juan este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que esta será una jornada marcada por el sol en San Juan. Sin embargo, el fin de semana será un poco diferente.

De esta manera indicaron que se espera que la máxima toque los 30 grados mientras que la mínima sea de 14 grados. Este adelanto del verano se da a pocos días del comienzo de la primavera.

Otro de los datos que detallaron es que desde el viernes el panorama comenzara a cambiar, ya que se aproximan jornadas de viento sur y leves bajas de temperatura.