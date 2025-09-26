A casi una década de su implementación en 2016, la Reparación Histórica sigue siendo un tema central para miles de jubilados. El programa, que implicaba la firma de un convenio con la ANSES para recomponer el haber inicial y la movilidad, generó dudas entre los beneficiarios que, tras nueve años de vaivenes económicos, se preguntan si aún tienen derecho a reclamar ajustes a sus haberes.

En su columna en el programa Mira Quien Habla, el abogado previsionalista, Juan Pablo Mattar afirmó que sí se puede reclamar, pero solo la movilidad, que, de todos modos, representa un importante monto.

La Reparación Histórica fue ofrecida en julio de 2016 a jubilados con y sin juicios iniciados. El acuerdo buscaba redeterminar el haber inicial y establecer una nueva movilidad utilizando índices más favorables que la Ley de Movilidad vigente. Quienes tenían juicio con sentencia firme podían acceder a un retroactivo de hasta 48 meses, mientras que quienes no tenían un reclamo judicial accedían sin retroactivo.

Qué se puede reclamar y qué no

La pregunta más frecuente en 2025 es si la aceptación de aquel convenio impide futuros reclamos.

Un abogado previsional explicó que un reclamo de ajuste tradicional sin Reparación Histórica busca dos puntos: la redeterminación del haber inicial y la movilidad posterior. Sin embargo, para quienes aceptaron la Reparación Histórica, la situación se divide:

Haber Inicial: Existe jurisprudencia, tanto en el Juzgado Federal de San Juan como en la Cámara de Mendoza, que establece que los jubilados no pueden reclamar la redeterminación del haber inicial. Esto se debe a que, al firmar el convenio, ya dieron su consentimiento a la redeterminación propuesta en ese momento.

Movilidad Posterior: Aquí radica la clave del nuevo reclamo. Los jubilados que accedieron a la Reparación Histórica sí pueden reclamar la movilidad posterior.

Este reclamo se fundamenta en los "desbarajustes económicos" sufridos por el país y, crucialmente, en el impacto de las leyes posteriores de movilidad que, en sus sucesivos "empalmes" siempre terminan "comiéndose un porcentaje que debían haberle aumentado al jubilado y no lo hacen"

En resumen, los jubilados que aceptaron la Reparación Histórica pueden llevar adelante un reclamo por los reajustes de movilidad, lo cual constituye un reajuste de monto considerable e importante.

En síntesis: aunque la redeterminación del haber inicial quedó sellada con la firma del convenio de 2016, los beneficiarios tienen la puerta abierta para reclamar las actualizaciones y correcciones de los aumentos por movilidad que se fueron perdiendo a lo largo de los últimos nueve años.