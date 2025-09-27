La ginecóloga Cecilia Pascual habló en Canal 13 San Juan sobre el denominado “chip de la juventud”, un método que ganó popularidad en redes sociales y entre famosos.

“En realidad, estos llamados chips de la juventud o chips sexuales son un cilindro pequeño, similar a un grano de arroz, que se coloca en la zona del glúteo o abdomen mediante un procedimiento ambulatorio mínimamente invasivo”, explicó Pascual.

Según detalló, el implante contiene hormonas bioidénticas, como estradiol en mujeres o testosterona en hombres y mujeres que requieren reposición, y puede incluir otras sustancias como derivados de la testosterona, progesterona o melatonina.

La especialista advirtió que “el principal problema es que no están aprobados por la FDA ni por organismos oficiales”.

Pascual recalcó que el chip solo tuvo evidencia de eficacia en un contexto clínico puntual: mujeres posmenopáusicas con trastorno del deseo sexual hipoactivo. En esos casos, el implante libera hormonas de manera continua entre tres y seis meses.

Sin embargo, alertó sobre los efectos adversos que pueden aparecer:

Hematomas, infecciones o dolor en el lugar de inserción.

Acné, caída del cabello, disminución de la masa ósea y aumento del riesgo cardiovascular.

Efectos irreversibles como el cambio del timbre de la voz en mujeres por exceso de testosterona.

La ginecóloga sostuvo que el chip no debe usarse sin supervisión médica. “No es un no, sino un ojo. Las decisiones sobre nuestro cuerpo deben ser informadas y tomadas en un contexto controlado, con un profesional que explique riesgos y beneficios”, afirmó.

Finalmente, destacó que existen alternativas seguras y aprobadas para la reposición hormonal, como geles de estrógeno y testosterona, parches o anillos vaginales.

Más información

Estos gránulos o cápsulas, que contienen una macroconcentración de hormona y son de un tamaño aproximado al de un grano de arroz, liberan la hormona escogida de manera sostenida, lineal, de forma similar a como trabajan el ovario y el testículo, detallan los expertos. Teniendo en cuenta los datos de los niveles hormonales, la sintomatología y otros factores, como el peso y la altura de la persona, deciden cuánta cantidad y qué tipo de hormonas conforman el pellet, cuya elaboración se encarga a un laboratorio o farmacia.

Una vez implantado, el suministro de hormona dura entre 3,5 y 5 meses. En ese tiempo, se disuelve y se reabsorbe, y para continuar con el tratamiento debe implantarse uno nuevo. El pellet se implanta de forma subcutánea en una zona donde haya grasa. Es un procedimiento de microcirugía en la que “se realiza una incisión de 0,4 milímetros, y dura menos de 10 minutos”, explica Montiel.

El especialista suele colocarlo en el glúteo (de forma alternativa en el izquierdo y el derecho) y la doctora Camacho en la línea del biquini. “Si la persona tiene buena capacidad de cicatrización, yo me he encontrado glúteos que no sé dónde se los he puesto, porque no se ve la marca”. A los hombres se les implantan más pellets que a las mujeres porque normalmente requieren de dosis más elevadas de hormonas. “Por ejemplo, una mujer puede llevar 100 mililitros y un hombre 1.400 mililitros”, especifica Montiel.

El especialista aclara que no debería doler una vez implantado, y que es necesario seguir unas pautas, como no hacer ejercicio físico en el que intervenga el glúteo durante los 5 o 7 días posteriores, porque “si el pellet se mueve, puede pasar que la persona lo rechace”.