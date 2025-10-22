Este domingo 26 de octubre, los sanjuaninos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales. En esta oportunidad, la provincia estrenará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), un nuevo sistema que reúne en una sola hoja todas las opciones partidarias y candidaturas.

La Boleta Única busca simplificar el acto electoral y garantizar igualdad de condiciones para todos los partidos, ya que cada elector marca en la misma papeleta su preferencia para cada categoría. Sin embargo, al ser un formato nuevo, pueden surgir dudas o errores al momento de marcar la opción.

¿Qué hacer si te equivocás al votar?

La Cámara Nacional Electoral aclaró que si un votante comete un error al marcar la Boleta Única, debe doblarla y entregársela al presidente de mesa, informando que se equivocó. El presidente guardará la boleta mal marcada en el sobre de boletas reemplazadas y entregará una nueva, tomada del talonario y firmada por la autoridad de mesa.

Luego, el elector podrá ingresar nuevamente al box para completar su voto correctamente. Es importante saber que no se anula el voto por haberse equivocado, siempre y cuando el votante siga este procedimiento. La boleta errónea no se destruye: será remitida posteriormente a la Justicia Nacional Electoral junto con el resto del material del comicio.

Cuándo un voto se considera nulo

El sufragio se considera nulo si el elector:

Usa una boleta no oficializada.

Marca dos o más opciones en la misma categoría.

Daña la boleta al punto de que no se pueda identificar la opción elegida.

Agrega inscripciones, dibujos o leyendas que alteren su validez.

Introduce objetos ajenos junto con la boleta.

Voto afirmativo y voto en blanco

El voto afirmativo se da cuando se marca una sola opción por categoría, utilizando la lapicera oficial. En cambio, el voto en blanco ocurre cuando no se marca ninguna alternativa.

Con este nuevo sistema, las autoridades recomiendan leer bien la boleta antes de marcar, usar únicamente el bolígrafo que entrega el presidente de mesa y verificar las categorías antes de doblarla. Si ocurre un error, el paso clave es avisar a tiempo para recibir una nueva boleta y así asegurar que el voto sea válido.