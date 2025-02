Una noticia que dio la vuelta al mundo está al orden del día. Se trata del estado de salud del Papa Francisco. Recientemente, el Vaticano comunicó que el Sumo Pontífice pudo levantarse de la camilla, sentarse en un sillón y desayunar por sus propios medios. Desde la opinión de un religioso sanjuanino, el sacerdote José Juan García comentó a Canal 13 que de hecho se encuentra mejor: "Les pedí unas religiosas que viven en Roma que me mandaran el último dato que pudieran, y me han mandado un flyer diciendo que hoy ya está sentado en una en un sillón y lee el diario y demás. Sigue con todos los medicamentos y con todas las observaciones que tiene que hacer" expresó el cura sanjuanino.

Además agregó que Bergoglio quedó afectado de un pulmón seriamente, por lo cual es más susceptible que se enferme de una pulmonía. Sin embargo, García señaló que pese a la preocupación por la avanzada edad del Papa, éstas son noticias alentadoras a la a la fecha al momento de hoy.

Por último, destacó que las citas y pendientes de Bergoglio quedarán pospuestos: "Los miembros de la Academia de la Vida estamos llamados a a verlo al Papa. Tenemos una audiencia con él para comenzar un congreso el día 3 de marzo a las 12 mediodía. Pero bueno, todo estamos diciendo que irá pasar. No sé si se va a dar porque están suspendidas por ahora todas las audiencias" señaló.

El Papa bromeó sobre su estado de salud

Este jueves, el mismo Papa Francisco hizo declaraciones apegado a su característico sentido del humor durante la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a su habitación del hospital el pasado miércoles. En medio de falsos rumores sobre su fallecimiento que circularon en redes sociales, el Pontífice ironizó: “Alguien rezó para que me fuera al Paraíso, pero Dios decidió dejarme aquí”. La declaración fue recogida por el diario italiano Corriere della Sera.

El Papa también se refirió con ironía a los rumores sobre su muerte: “Sé que hay gente que dice que ha llegado mi hora. ¡Siempre llaman a la desgracia!”, comentó con una sonrisa. Su visita con la primera ministra, que duró aproximadamente 20 minutos, también sirvió para discutir su estado de salud y las recomendaciones médicas que ha recibido.

“Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí”, explicó Francisco, aceptando las indicaciones de su equipo médico. Sin embargo, manifestó su preocupación por sus responsabilidades religiosas: “No podré vivir el Santo Jubileo en persona”, lamentó.