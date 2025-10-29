¿Qué obras faltan para la entrega definitiva de Casa Activa?

La directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Elina Peralta, confirmó en el móvil de Canal 13, que durante el mes de noviembre quedarán terminadas las obras en los complejos de Casa Activa, ubicados en Chimbas y Pocito, que serán destinados a programas de Niñez y jóvenes con consumos problemáticos.

“En este momento estamos realizando algunas reparaciones por hechos de vandalismo. Si Dios quiere, en noviembre estaríamos finalizando esos arreglos para que los complejos queden en posesión del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano”, explicó Peralta.

La funcionaria detalló que las intervenciones fueron menores, pero necesarias para dejar en condiciones los edificios. “En la mayoría de los casos se trató de vidrios rotos y motores de cisternas que se habían robado. También se hicieron tareas de pintura, porque el deterioro era visible. No hubo daños estructurales, así que se trata más bien de tareas de mantenimiento y puesta a punto”, señaló.

Peralta destacó además la función social que cumplirán estos espacios, originalmente diseñados para adultos mayores, pero ahora reorientados a sectores que requieren acompañamiento y contención. “Son dos centros, uno en Pocito y otro en Chimbas, que estarán destinados a niños, adolescentes y jóvenes con consumos problemáticos. Es una política muy importante, porque busca darle un nuevo propósito a estas instalaciones para atender problemáticas actuales y urgentes”, subrayó.

Según la directora del IPV, las tareas se encuentran en su etapa final y se prevé que en los próximos días los edificios queden listos para ser transferidos oficialmente al ministerio a cargo de su funcionamiento.

“Ya estamos en los últimos detalles, así que muy pronto estos espacios podrán ser utilizados con un fin social, que es lo que más nos importa”, concluyó Peralta.