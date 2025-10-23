¿Qué opinan los sanjuaninos sobre la utilización de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial (IA) ya forma parte del día a día de millones de personas, muchas veces sin que lo noten. Desde aplicaciones móviles hasta herramientas de trabajo y estudio, su presencia es cada vez más constante. Pero, ¿qué opinan los sanjuaninos sobre esta tecnología? El equipo de Canal 13 salió a las calles para conocer distintas posturas.

Un joven estudiante de arquitectura, aseguró que la IA se volvió una herramienta útil para su carrera. “Por ahí utilizo alguna para renderizar o sacar imágenes en 3D. También la uso para sintetizar ideas o entender conceptos que, como estudiante, a veces no se perciben fácilmente”, explicó.

Sin embargo, marcó una diferencia clave entre la tecnología y la mente humana: “No creo que pueda reemplazar a las personas. La inteligencia artificial no tiene la esencia ni la experiencia humana. La diferencia está en el conocimiento y la sensibilidad que transmite una persona”.

Por su parte, otra sanjuanina entrevistada, se mostró más cautelosa. “No la sé usar y no la necesito. Si la necesitara para algo, la usaría”, reconoció. Y advirtió sobre los riesgos del mal uso: “Me parece algo peligroso, porque muchas veces uno no sabe qué es verdad y qué no. Hay que usarla con precaución y sólo para cosas necesarias”.

Otros jóvenes coincidieron en que la IA puede ser una gran aliada laboral si se utiliza de manera responsable. “La uso para crear prompts que me ayuden en mi trabajo. Me ha servido muchísimo”, contó uno de ellos, que trabaja en ventas. “Creo que hay que ser más abiertos y aprender a manejarla, porque no se va a dejar de usar”, añadió.

Sobre su uso en la educación, los entrevistados coincidieron en que debe ser una herramienta complementaria y no un atajo. “Está bien usarla, pero con prevención. Que sea una ayuda y no algo para evitar estudiar”, opinó una joven.

Y aunque algunos aún la observan con distancia, otros ya la integran como parte de su trabajo, su estudio y su vida cotidiana.