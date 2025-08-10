El reciente anuncio de obras sobre la instalaci��n de paneles solares en la avenida Circunvalación de San Juan generó fuertes críticas desde el sector de las energías renovables locales. Cristian Rosas, referente de la Cámara de Energía Renovable de San Juan, expresó su malestar ante la exclusión de empresas sanjuaninas en la ejecución del proyecto.

“A la licitación de la obra la ganó una empresa de Buenos Aires, ahí nos dejaron afuera. De hecho, ha sido una empresa constructora, no una empresa especialista en el rubro eléctrico”, señaló Rosas en diálogo con Diario 13. Y agregó: “Estos trabajos tienen que quedar para los sanjuaninos y las empresas proveedoras locales. Es una deuda pendiente del gobierno provincial con el sector”.

El proceso de licitaciones se dividió en dos: uno, que en realidad fue un concurso de precios, para comprar el equipamiento a colocar, que se hizo en septiembre y se adjudicó a la empresa Multiradio S.A. y luego en febrero para la instalación, la ganó la empresa sanjuanina Chiconi S.R.L.

Rosas también se refirió a la regulación del uso doméstico de energía solar, un tema que —según explicó— aún presenta vacíos legales en la provincia. “El EPRE ha reglamentado para industrias y empresas, pero falta legislar sobre los consumos domésticos. Una familia que quiera colocar tres paneles solares casi no va a notar diferencia con respecto al suministro tradicional”, explicó.

Uno de los puntos más críticos es el cobro del Valor Agregado de Distribución (VAD) a usuarios que autogeneran energía mediante paneles solares. “A través de una resolución del EPRE, te obligan a presentar un informe de generación y aun así te cobran el VAD, lo que implica seguir pagando impuestos a Naturgy, aunque esa energía la estés generando y consumiendo vos mismo”, denunció.

Además, recordó que la Secretaría de Energía de la Nación intimó hace un mes a las provincias y distribuidoras a que no cobren impuestos sobre energías renovables. “Naturgy está tratando de resolverlo, pero mientras tanto el cobro continúa y no corresponde”, advirtió.

En relación con el sistema que se implementará en Circunvalación, explicó: “Creo que va a ser un sistema con baterías. La energía generada de día se va a almacenar para la noche, y en ese caso no deberían informar a Naturgy ni cobrar el VAD. Pero eso choca con la ley nacional, que exige que la energía sobrante se reinyecte al sistema”.

Sobre este punto, también hizo referencia al uso doméstico de baterías: “En los domicilios también se puede almacenar, pero hay un vacío legal. Según la ley nacional, la energía sobrante debe ir al sistema como parte del fomento a las energías limpias”.