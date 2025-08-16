Ricardo Díaz, jefe de la Dirección D7 de la Policía de San Juan, explicó que la ley establece que “el conductor debe tener las dos manos al volante a la hora de manejar”, en referencia al consumo de mate mientras se conduce.

Sobre el uso del celular, Díaz aclaró que, aunque se permite manos libres, “lo recomendable es que ante una llamada que no sea importante, no la atendamos. Y si la tenemos que atender, que nos detengamos en un costado, porque más allá de que voy a seguir circulando con las dos manos del volante, la llamada me distrae, lo que me tengan que decir me distrae de la conducción”.

El jefe policial también recordó la importancia de señalizar correctamente los vehículos ante emergencias. “Estoy hablando ante una rotura o bien un inconveniente mecánico, poder claramente determinar que estoy en esa situación. La ley nos exige señalizar: colocar las balizas del auto y, luego, adelante y atrás para ser visto por los demás conductores”, indicó.

Díaz advirtió que muchas veces no se cumple con la colocación de triángulos reflectantes o conos como exige la normativa. “Para empezar, cuando voy a hacer una maniobra o me detengo al costado por un problema, tengo que señalizar correctamente”, concluyó.