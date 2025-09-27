¿Qué piensan los adolescentes sanjuaninos sobre las falsas amenazas de bombas?
En medio del aumento de falsas amenazas de bomba en instituciones, estudiantes de distintos colegios de San Juan reflexionaron sobre las sanciones y el impacto de estas acciones
Las falsas amenazas de bomba se han convertido en un problema creciente para las escuelas de San Juan. Más allá de las evacuaciones y el despliegue de operativos de seguridad, estas maniobras tienen consecuencias reales y costosas para quienes las realizan.
Un móvil en diferentes establecimientos relevó las opiniones de alumnos que, lejos de verlo como una simple broma, conocen de primera mano los riesgos y sanciones que acarrea. “Dos millones por ahí o más. Cuando fue en la escuela, Boero fueron dos alumnos que tuvieron que pagar dos millones cada uno”, comentó un grupo de tres alumnas.
Otra estudiante agregó: “Puede llevar un caso judicial”, mientras que un compañero aclaró: “Depende de la cantidad de personas que haga la amenaza, serían dos millones cada uno, es lo que nos han dicho a nosotros”.
El impacto económico y legal también se refleja en las familias: “Le pasó a un amigo porque era compañero de uno que hizo la amenaza de bomba. No me gustaría que mi padre tenga que hacerse cargo, prefiero que nos pongan a laburar”, señalaron dos chicos. Otra alumna confesó: “A mí me daría mucha vergüenza que mis padres piensen que haya hecho una broma así”.
Las jornadas de concientización y prevención que realizan las instituciones parecen estar dejando huella. “El martes pasado estuvimos trabajando sobre prevención de bomba y ahí estuvimos aprendiendo y despejando dudas. Sabemos que no tenemos que hacer ese tipo de bromas porque ponemos a otra gente en peligro”, contó una estudiante.
Sin embargo, los jóvenes reconocen que muchas veces estas amenazas son usadas para “zafar” de clases o pruebas: “Lo suelen hacer para perder horas de clases o zafar de una prueba y no es bueno porque se activa un operativo y pone en preocupación a los adultos”.
Finalmente, un alumno concluyó con humor y autocrítica: “Yo no sería capaz de hacerle algo así a mi mamá porque la aprecio. Además, me dijo que si lo hacía me mataba”, dijo entre risas.