Las falsas amenazas de bomba se han convertido en un problema creciente para las escuelas de San Juan. Más allá de las evacuaciones y el despliegue de operativos de seguridad, estas maniobras tienen consecuencias reales y costosas para quienes las realizan.

Un móvil en diferentes establecimientos relevó las opiniones de alumnos que, lejos de verlo como una simple broma, conocen de primera mano los riesgos y sanciones que acarrea. “Dos millones por ahí o más. Cuando fue en la escuela, Boero fueron dos alumnos que tuvieron que pagar dos millones cada uno”, comentó un grupo de tres alumnas.

Otra estudiante agregó: “Puede llevar un caso judicial”, mientras que un compañero aclaró: “Depende de la cantidad de personas que haga la amenaza, serían dos millones cada uno, es lo que nos han dicho a nosotros”.

El impacto económico y legal también se refleja en las familias: “Le pasó a un amigo porque era compañero de uno que hizo la amenaza de bomba. No me gustaría que mi padre tenga que hacerse cargo, prefiero que nos pongan a laburar”, señalaron dos chicos. Otra alumna confesó: “A mí me daría mucha vergüenza que mis padres piensen que haya hecho una broma así”.

Las jornadas de concientización y prevención que realizan las instituciones parecen estar dejando huella. “El martes pasado estuvimos trabajando sobre prevención de bomba y ahí estuvimos aprendiendo y despejando dudas. Sabemos que no tenemos que hacer ese tipo de bromas porque ponemos a otra gente en peligro”, contó una estudiante.

Sin embargo, los jóvenes reconocen que muchas veces estas amenazas son usadas para “zafar” de clases o pruebas: “Lo suelen hacer para perder horas de clases o zafar de una prueba y no es bueno porque se activa un operativo y pone en preocupación a los adultos”.

Finalmente, un alumno concluyó con humor y autocrítica: “Yo no sería capaz de hacerle algo así a mi mamá porque la aprecio. Además, me dijo que si lo hacía me mataba”, dijo entre risas.