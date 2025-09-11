¿Qué se puede reclamar tras protagonizar un accidente de tránsito?

En Argentina, si una persona sufre un siniestro de tránsito por un acto ilícito, la ley establece que la reparación debe ser integral. Esto significa que la víctima tiene derecho a reclamar una compensación que cubra todos los daños sufridos, no solo los más evidentes. Todo esto fue detallado por el abogado Roberto Juárez en el programa de Canal 13, Mira Quien Habla.

Juárez explicó que el resarcimiento se divide en varias categorías clave que el damnificado y su abogado deben incluir en la demanda para que el juez las considere.

Daños Patrimoniales

Esta categoría se refiere a las pérdidas económicas directas e indirectas que la víctima sufre. Incluye:

Daño emergente: Son los gastos concretos derivados del siniestro, como la rotura del vehículo, los costos de remolque, gastos médicos, operaciones, medicamentos, y cualquier otro gasto imprevisto.

Lucro cesante: Es la ganancia que la víctima deja de percibir a causa del accidente. Por ejemplo, el sueldo mensual que una persona no puede ganar mientras se recupera de las lesiones. Un caso particular es el de un deportista que, estando a punto de ser transferido, sufre una lesión que frustra el pase. En este caso, puede reclamar una indemnización por el dinero que iba a ganar si el traspaso se hubiera concretado.

Lucro Cesante Futuro

Cuando las lesiones son graves y resultan en una discapacidad, el reclamo va más allá de la ganancia actual. Se habla de lucro cesante futuro, que busca indemnizar a la persona por la probable disminución de sus posibilidades de conseguir un trabajo, ascender o generar ingresos a lo largo de su vida debido a la discapacidad.

Daño Moral

A diferencia de los daños patrimoniales, el daño moral no se relaciona con pérdidas económicas ni con la capacidad física. Se trata de las afecciones legítimas y el sufrimiento que la persona padeció a raíz del siniestro.

La valoración de este tipo de daño queda a criterio del juez, quien evalúa el dolor, la angustia y las secuelas emocionales de la víctima para determinar una compensación justa.

Para que todos estos reclamos sean tenidos en cuenta, es fundamental que el damnificado, junto a su representación legal, exponga y fundamente cada uno de estos puntos de manera detallada en la demanda. La ley busca, de esta forma, garantizar que la indemnización restablezca, en la mayor medida posible, la situación anterior al siniestro.