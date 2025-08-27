El Ministerio de Educación, ha intensificado sus esfuerzos para concienciar a la población sobre las graves consecuencias de las falsas amenazas de bomba en las instituciones educativas. Marcela Magrini, directora de Educación Secundaria, Orientada y Artística, en su visita al programa Mira Quien Habla, señaló que estas "bromas" son un problema serio que genera un gran despliegue de recursos y afecta a toda la comunidad educativa.

Magrini hizo hincapié en el gasto económico que implican estas falsas alarmas, destacando que no es un gasto que asuma un funcionario, sino que se genera con el dinero de todos los sanjuaninos. La funcionaria subrayó que la movilización de fuerzas de seguridad y del personal judicial es considerable y la población aún no toma real dimensión de este despliegue. "Que cortan la calle, que nos evacuan, que esperamos, se trastoca todo el trabajo", expresó.

Impacto en la Comunidad Educativa

Además de los costos, la directora Magrini resaltó el impacto emocional y psicológico en los estudiantes y el personal. Puso como ejemplo a su propio hijo que padece de epilepsia, haciendo un llamado a la empatía de quienes realizan estas amenazas. "Yo pienso en mi hijo, en qué pasaría si le da un ataque de nervios en medio de una de estas falsas amenazas. Es agregarle una situación más a algo que no tenía que pasar", manifestó. Con esta situación, Magrini busca que los responsables comprendan que sus acciones afectan a personas vulnerables, como aquellas que sufren de ataques de pánico o, como en el caso de su hijo, de epilepsia.