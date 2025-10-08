Lenka Dumandzic y Andrea Massara, referentes de Materno-Infancia, brindaron detalles en el programa "Mira Quien Habla" sobre Nutripack, un programa clave que busca impactar positivamente el desarrollo físico, emocional y cognitivo de niños entre 2 y 4 años en toda la provincia. Este plan es la nueva cara del componente alimentario de "Mis Segundos Mil Días" y se centra en fortalecer la alimentación natural y casera.

¿Qué es Nutripack y para quién es?

Nutripack, bajo el lema "Nutriendo tu desarrollo", es una iniciativa destinada a niños de 2 a 4 años que asistan a los centros de salud de San Juan. Se entrega bimestralmente a los pequeños que cuenten con su control integral de salud, donde el pediatra evalúa su estado nutricional (buen peso, sobrepeso o bajo peso) para determinar la necesidad del complemento.

Este beneficio consiste en un pack de 6 kilos de alimentos secos pensado para complementar la dieta de 2 meses. Las especialistas enfatizaron que, al ser un alimento complementario, es fundamental que las familias lo refuercen con alimentos frescos, carne y huevo.

Adiós a los ultraprocesados

La composición del Nutripack marca un cambio de paradigma en la asistencia alimentaria. Se priorizan los alimentos saludables y nutritivos con un mínimo procesamiento, buscando que las familias "puedan retomar las comidas caseras".

El pack incluye productos como:

Trigo

Trigo sarraceno

Quinoa lavada

Mix de semillas

Pasta de maní natural

Avena

Fideos integrales

Arroz integral

Leche fortificada

Lentejas y garbanzos

Según las referentes, estos alimentos son seleccionados por su alto valor y calidad nutricional, aportando los micro y macronutrientes esenciales para el desarrollo infantil. "Fortaleciendo la alimentación natural, han optimizado el gasto en salud porque el programa anterior eran alimentos ultraprocesados", explicaron, señalando que estudios científicos respaldan que este tipo de alimentación natural es la que se necesita para nutrir a los chicos.

Valores nutritivos y neurodesarrollo

El Nutripack está diseñado para aportar nutrientes críticos fundamentales para la infancia:

Grasas saludables y Ácidos Grasos Esenciales como Omega 3 y 6, imprescindibles para el neurodesarrollo.

Fibras (cuyo consumo es destacado como "importante").

Carbohidratos complejos que brindan energía más saludable.

Proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales.

Educación Nutricional y Abordaje Interdisciplinario

El objetivo del programa va más allá de la entrega de alimentos; busca una educación alimentaria integral. “Buscamos que las familias aprendan a comer y que, cuando el Gobierno no pueda seguir con estos programas asistenciales, ellos puedan acceder a saber qué comprar mejor, y a través de la Asignación Universal optimizar el gasto”, manifestaron.

Esta concientización en hábitos alimentarios saludables tiene una visión a largo plazo: disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles, consideradas como "las pandemias que vienen".

Clave del programa: el taller nutricional

Para garantizar el impacto, el programa se complementa con un equipo interdisciplinario (nutricionista, trabajador social, psicopedagoga, psicología y pediatra).

Los padres que deseen acceder a este beneficio deben llevar a su hijo al centro de salud más cercano para el control integral de salud. En ese mismo momento, se les entregará el Nutripack y se les ofrecerá un taller nutricional.

Las voceras aclararon que el contenido del pack es el mismo para niños con sobrepeso, bajo peso o peso normal. Por ello, los talleres alimentarios son cruciales para educar a los padres sobre las necesidades específicas de sus hijos, ya sea para tratar un sobrepeso o un bajo peso.

Proceso de implementación

La gestación del programa Nutripack implicó un trabajo de campo previo y una evaluación de aceptación. La distribución llegó a todos los centros de salud en agosto, y ya se realizó la segunda entrega.

Como prueba piloto, en febrero y marzo de 2025 se eligieron 16 familias para evaluar si los niños incorporaban y aceptaban los nuevos alimentos. El resultado fue un éxito: más del 70% incorporó alimentos nuevos como la quinoa o el trigo sarraceno, lo que confirmó el camino a seguir. Las funcionarias destacaron el trabajo en zonas alejadas, donde la comunicación directa con las familias permitió conocer su familiaridad con estos productos.