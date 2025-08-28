¿Querés ser la Emprendedora del Sol 2025? Mirá cómo ser parte
El concurso busca visibilizar el talento, la creatividad y la pasión de las mujeres sanjuaninas. Este año la ganadora se llevará 7.000.000 de pesos.
La Fiesta Nacional del Sol vuelve a poner el foco en las mujeres que transforman sueños en proyectos y proyectos en oportunidades para San Juan. La edición 2025 del concurso “Emprendedora del Sol” recorrerá los 19 departamentos de la provincia para reconocer, fortalecer y premiar el talento femenino en diversos sectores productivos.
El certamen busca destacar iniciativas innovadoras lideradas por mujeres, valorando su aporte a la economía provincial, al desarrollo social y productivo, así como a la generación de empleo y oportunidades en sus comunidades. Cada departamento elegirá representantes locales, y un jurado compuesto por referentes del mundo productivo definirá la ganadora provincial.
Premios
Las participantes tendrán acceso a aportes no reembolsables (ANR) para impulsar sus proyectos:
- $2.000.000 para el primer puesto en cada municipio.
- $1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio.
- $7.000.000 para la ganadora provincial.
Además, las finalistas recibirán capacitaciones, mentorías y espacios de difusión, fortaleciendo no solo sus ideas de negocio sino también sus capacidades personales y empresariales.
El concurso está abierto a mujeres mayores de 18 años con proyectos en marcha o en etapa de idea, en sectores industrial, minero, comercial, de servicios o tecnológico, tanto en áreas urbanas como rurales.
Inscripciones
Las interesadas pueden inscribirse en la web oficial de la Fiesta Nacional del Sol www.fiestanacionaldelsol.com o en sus respectivos municipios. El calendario previsto es:
- 28 de agosto: Inicio de inscripciones.
- 10 de septiembre: Cierre de inscripciones.
- 11 al 30 de septiembre: Evaluación municipal de proyectos.
- 1 de octubre: Anuncio de ganadoras municipales (1° y 2° puesto).
- Octubre: Capacitaciones, mentorías y difusión.
- 1 al 15 de noviembre: Actividades provinciales de visibilización y formación.
- 17, 18 y 19 de noviembre: Evaluación de proyectos por jurado provincial.
- 22 de noviembre: Premiación de la “Emprendedora del Sol 2025”.
Cabe mencionar que “Emprendedora del Sol” busca visibilizar el talento, la creatividad y la pasión de las mujeres sanjuaninas que, con esfuerzo y dedicación, contribuyen al crecimiento de sus comunidades y al desarrollo de la provincia. Como señalan desde la organización, “detrás de cada idea hay un corazón que late por nuestra tierra querida”.