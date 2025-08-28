La Fiesta Nacional del Sol vuelve a poner el foco en las mujeres que transforman sueños en proyectos y proyectos en oportunidades para San Juan. La edición 2025 del concurso “Emprendedora del Sol” recorrerá los 19 departamentos de la provincia para reconocer, fortalecer y premiar el talento femenino en diversos sectores productivos.

El certamen busca destacar iniciativas innovadoras lideradas por mujeres, valorando su aporte a la economía provincial, al desarrollo social y productivo, así como a la generación de empleo y oportunidades en sus comunidades. Cada departamento elegirá representantes locales, y un jurado compuesto por referentes del mundo productivo definirá la ganadora provincial.

Premios

Las participantes tendrán acceso a aportes no reembolsables (ANR) para impulsar sus proyectos:

$2.000.000 para el primer puesto en cada municipio.

$1.500.000 para el segundo puesto en cada municipio.

$7.000.000 para la ganadora provincial.

Además, las finalistas recibirán capacitaciones, mentorías y espacios de difusión, fortaleciendo no solo sus ideas de negocio sino también sus capacidades personales y empresariales.

El concurso está abierto a mujeres mayores de 18 años con proyectos en marcha o en etapa de idea, en sectores industrial, minero, comercial, de servicios o tecnológico, tanto en áreas urbanas como rurales.

Inscripciones

Las interesadas pueden inscribirse en la web oficial de la Fiesta Nacional del Sol www.fiestanacionaldelsol.com o en sus respectivos municipios. El calendario previsto es:

28 de agosto: Inicio de inscripciones.

10 de septiembre: Cierre de inscripciones.

11 al 30 de septiembre: Evaluación municipal de proyectos.

1 de octubre: Anuncio de ganadoras municipales (1° y 2° puesto).

Octubre: Capacitaciones, mentorías y difusión.

1 al 15 de noviembre: Actividades provinciales de visibilización y formación.

17, 18 y 19 de noviembre: Evaluación de proyectos por jurado provincial.

22 de noviembre: Premiación de la “Emprendedora del Sol 2025”.

Cabe mencionar que “Emprendedora del Sol” busca visibilizar el talento, la creatividad y la pasión de las mujeres sanjuaninas que, con esfuerzo y dedicación, contribuyen al crecimiento de sus comunidades y al desarrollo de la provincia. Como señalan desde la organización, “detrás de cada idea hay un corazón que late por nuestra tierra querida”.