¿Quién es Haru? el caucetero que se convirtió en una sensación de las redes

Cada vez son más los jóvenes sanjuaninos que comienzan a crear contenido para las redes sociales. Si bien hay diferentes categorías en las que estos influencers pueden especializarse, una de las más elegidas es el humor. En ese campo, una de las personalidades destacadas que tiene la provincia en la actualidad es Haru.

El muchacho de 22 años es oriundo del departamento Caucete y actualmente cuenta con más de 100.000 seguidores entre todas sus redes. En sus diferentes perfiles cuenta con decenas de videos que superan el millón de views, siendo el más exitoso un Tik Tok llamado 'Cuando la piba que conocés anduvo con un rata', el cual alcanzó las 5.7 millones de vistas.

'Soy de Caucete, vivo en la zona céntrica. Comencé a los 11 años (ahora tengo 22) a hacer mis primeros videos con una cámara digital que tenía, editando en 'Movie Maker'. El primer ídolo que tuve fue German Garmendia, yo quería ser como él y vincularme con los videos y la música', contó.

Tener como referente a la mencionada estrella chilena, no es para nada una casualidad. El trasandino siempre fue de los youtubers más exitosos, pero a su vez nunca ocultó su deseo de triunfar en la música. Por ejemplo, encaró proyectos como la banda 'Ancud' con la que tuvo hits muy apoyados por sus fanáticos.

A esto también es a donde apunta Haru, ya que siente un inmenso amor y pasión por la música. De hecho, fue por ese mundo por el que empezó a dar sus primeros pasos, cuando por ejemplo empezó a tomar clases de piano a sus 7 años de edad, en su Caucete natal.

'Muchos en mi familia tienen talento para bailar, cantar y dibujar. Me enteré como a los 20 años de todo eso y me quedé re sorprendido. Es una lástima porque ninguno se dedica a eso, solamente yo', contó.

Si bien esta pluralidad de intereses le ha permitido ser tan multifacético, sus buenos resultados como infuencer lo llevaron a tener que tomar una importante decisión. Se trató de quitarle tiempo a la música, para crear más videos tanto en Tik Tok como en Instagram y Youtube, ya que eso es lo que le genera ingresos monetarios.

'Priorizo el dinero. Como soy un joven adulto busco mi independencia de a poco. Hoy en día trabajo como creador de contenido y le meto un 55% de mi tiempo y a la música un 45% invirtiendo el dinero que gano haciendo contenido. Si tuviera que elegir una de las dos, optaría por sólo ser influencer porque es lo más rentable, aunque lloraría por no elegir la música, porque fue lo primero que quise lograr en mi vida', reconoció.

A pesar de comenzar de a poco a desplazar su rol como artista para ir convirtiéndose en un creador a tiempo completo, ha podido cosechar grandes logros. Por ejemplo, fue uno de los cantantes que se presentaron en el pasado 'Festi Joven', realizado en el Parque de Mayo el pasado 21 de septiembre.

Al aumentar muy rápidamente su número de interacciones, Haru al principio no sabía como lidiar con ese cambio tan brusco. Algunos de sus videos comenzaron a viralizarse de un momento a otro, lo que le trajo muchos comentarios positivos, pero también miles de opiniones negativas y faltas de respeto. A raíz de ello, decidió cuidar su salud mental.

'Las críticas me importaron mucho. Cuando pegué unos cinco videos seguidos dije: 'Mañana me busco un psicólogo por las dudas que me termine pegando y deba afrontar muchas situaciones en la calle que no sepa manejar'. La verdad que fue lo mejor que hice', reveló.

De esta forma, el muchacho caucetero aprendió a como reaccionar ante estas situaciones sin que le afecten demasiado. Gracias a ello puede disfrutar lo que él mismo denomina como: 'estar viviendo su sueño', sin que alguien ajeno a su entorno le quiera arruinar este gran momento de su vida.