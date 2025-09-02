¿Quién fue Carlo Acutis? El “influencer de Dios” que marcó a miles de jóvenes y será santo

La canonización de Carlo Acutis, el joven italiano fallecido en 2006 a causa de un cáncer fulminante, será un acontecimiento histórico para la Iglesia Católica. En diálogo con Canal 13, el párroco de la iglesia San Francisco de Asís, fray Jorge Ballarati, resaltó la figura del llamado “influencer de Dios”, que será proclamado santo este 7 de septiembre por el Papa León XIV.

Carlo era un chico como cualquiera: le gustaba la programación, jugar a la PlayStation y compartir con sus amigos. Pero lo que lo hizo especial fue su profunda fe en la Eucaristía. Todo lo que él tenía lo puso al servicio de ese encuentro con Jesús. El sacerdote recordó que Acutis creó una página web para difundir los milagros eucarísticos en todo el mundo. “Él decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Ese entusiasmo y esa creatividad juvenil puestos al servicio de la fe son lo que lo convierten en un modelo para los jóvenes de hoy”, destacó.

Carlo falleció a los 15 años, pero antes decidió ofrecer sus dolores a Dios y a la Iglesia. “Lo que podemos rescatar de él es la capacidad de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Esa entrega y comunión con el Señor lo llevaron a la santidad”, explicó el párroco.

Ballarati también subrayó la decisión de Acutis de descansar en Asís, ciudad de San Francisco. “La personalidad de Francisco sigue atrayendo después de 800 años. Carlo buscaba eso: que sus restos estén en un lugar donde la vida se entienda como encuentro con Dios y con los hermanos”, dijo.

Consultado sobre la relación entre Acutis y el santo de Asís, el párroco sostuvo: “Francisco eligió despojarse de todo lo material, a pesar de provenir de una familia con recursos. Carlo, en su enfermedad, vivió un despojo similar. Descubrió que lo único verdaderamente importante era la Eucaristía, y deseaba que otros pudieran descubrir lo mismo”.

Finalmente, Ballarati resaltó que la canonización será también significativa porque se trata del primer santo de la era digital: “Estamos hablando del primer santo millennial. Carlo nos enseña que la santidad no es algo del pasado, sino un llamado posible también en nuestro tiempo”.