El mes de junio ofrecerá uno de los descansos más extensos del 2025, y para un grupo de argentinos, se confirmó un fin de semana largo de cuatro días consecutivos gracias a un nuevo feriado provincial.

El viernes 13 de junio fue decretado feriado en la provincia de San Juan en conmemoración del 463° aniversario de la fundación del distrito, ocurrido en 1562 por el capitán español Juan Jufré. Este asueto se suma al calendario oficial que ya contempla el lunes 16 de junio como feriado nacional trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, conformando así un descanso extendido del viernes 13 al lunes 16 de junio.

El feriado del 13 de junio tiene alcance provincial, por lo que solo aplica en San Juan. Se trata de un asueto administrativo para empleados públicos y jornada no laborable para el sector privado, lo que significa que los empleadores deciden si se trabaja o no. En caso de no trabajar, no corresponde el pago doble, a diferencia de los feriados nacionales.

Junio 2025 presentará una particularidad poco frecuente: dos fines de semana largo consecutivos, lo que reducirá la semana laboral a solo tres días hábiles para muchos argentinos. A este primer descanso largo del 13 al 16, le seguirá otro del viernes 20 al domingo 22 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, conmemorado con el Día de la Bandera.