El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró este jueves en su cuenta de Twitter la aprobación del RIGI para el proyecto minero Los Azules, ubicado en Calingasta. El mandatario resaltó el impacto que tendrá en la provincia la decisión del Gobierno nacional, que habilita una inversión de 2.700 millones de dólares y la generación de unos 3.500 puestos de trabajo.

“Celebro el anuncio de aprobación del RIGI para Los Azules. Estos instrumentos dan previsibilidad y funcionan como la base para que más empresas decidan invertir, generando oportunidades de empleo directo e indirecto en el interior del país. El orgullo es que esto pueda suceder en San Juan, donde sabemos transformar inversión en desarrollo y crecimiento real para nuestras comunidades”, escribió Orrego.

El gobernador recordó además que “hace 20 meses, San Juan comenzó con la segunda gran etapa de la minería: más progreso, más futuro y más esperanza para nuestra provincia”, en alusión al plan de expansión productiva que la gestión provincial impulsa junto a empresas internacionales.

El primer proyecto aprobado en el país

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció la aprobación, convirtiendo a Los Azules en el primer proyecto minero de San Juan —y el primero de cobre en toda la Argentina— en ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

La compañía a cargo, McEwen Copper, había solicitado inicialmente un ingreso con 270 millones de dólares destinados a estudios de ingeniería. Sin embargo, semanas atrás decidió ampliar la propuesta y apostar a la construcción completa de la mina, lo que elevó el monto a 2.700 millones.

En paralelo, el proyecto recibió el respaldo del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), que acompañará la certificación de estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

Los Azules es el primero de los cuatro proyectos sanjuaninos presentados al RIGI en obtener luz verde. Aún restan definiciones para Gualcamayo (8 millones de dólares), Veladero (400 millones) y El Pachón (8.500 millones).