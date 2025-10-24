El próximo domingo 26 de octubre se vivirán las Elecciones Legislativas en toda la República Argentina. En ese contexto siempre suelen surgir dudas sobre los requisitos para poder sufragar. Sobre esto las autoridades aclararon que aún teniendo un DNI vencido, los argentinos pueden expresarse en las urnas.

Esta duda fue aclarada desde el Ministerio de Gobierno, precisamente a través del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Desde allí informaron a toda la comunidad que el vencimiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) no impide votar en las próximas elecciones.

Esto se debe a que, durante las elecciones, lo que se busca con este documento es acreditar la identidad del votante solamente. No tiene que ver con una vigencia administrativa como si puede ser requerida durante la realización de algunos trámites.

De esta manera quedó en claro que la fecha de validez del DNI, no es un dato realmente importante a la hora de presentarse a votar a el próximo domingo o en cualquier otra elección.