¿Sentiste el sismo? El movimiento, de poca profundidad, tuvo epicentro en San Juan

Un sismo de magnitud 3.1 en la escala de Richter se registró en la madrugada de este jueves en San Juan, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El fenómeno ocurrió a las 04:49 y tuvo una profundidad de 22 kilómetros, lo que se considera un evento superficial en términos sísmicos. El epicentro fue ubicado a 21 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, 29 kilómetros al sur de Talacasto y 35 kilómetros al noroeste de Caucete.

De acuerdo con el INPRES, la intensidad del sismo fue clasificada entre II y III en la escala de Mercalli en zonas como la Capital, Albardón y San Martín. Esta escala mide los efectos del movimiento sobre las personas y construcciones, y en este caso indica que fue percibido por algunas personas en reposo, principalmente en edificios altos.