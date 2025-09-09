¿Septiembre con 28 grados? Así estará el tiempo este martes

De acuerdo con lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes se pronosticó una jornada marcada por el sol y las altas temperaturas.

Señalaron que el sol será el protagonista de este 9 de septiembre, ya que el cielo estará completamente despejado. En tanto, la máxima será de 28° mientras que la mínima tocará los 7°. A su vez, informaron que el viento predominante será del sector norte con ráfagas de 25 km/h.

El panorama cambiará este miércoles cuando el termómetro llegue a los 27°, pero el viento del sector sur se hará presente con fuerte intensidad durante las horas de la tarde. Esto se debe a que alcanzará ráfagas de 64 km/h.