Luego de que el Tribunal Oral Federal absolviera a todos los imputados por la desaparición de Raúl Tellechea, uno de los acusados, Eduardo Rubén Oro, generó indignación al referirse al ingeniero como un “delincuente” y asegurar que no le importaba qué había pasado con él. Las declaraciones, pronunciadas ante la prensa tras conocerse el veredicto, despertaron la inmediata reacción de Gonzalo Tellechea, hijo del desaparecido.

En diálogo con los medios, Gonzalo manifestó su repudio y calificó las palabras de Oro como una muestra más de la impunidad con la que, a su entender, se manejaron los imputados durante todo el proceso judicial.

“Creo que han gozado de impunidad para decir esto. Personas que se hicieron las pobrecitas, que durante todo el proceso no respondieron a las preguntas de nosotros, ahora tratan a un desaparecido como delincuente”, expresó visiblemente molesto.

El hijo del ingeniero recordó que su padre lleva 21 años desaparecido y subrayó que el fallo judicial no cierra la búsqueda, ya que la jueza que intervino en la etapa de instrucción pidió expresamente que se continúe investigando.

“Mi papá es un desaparecido. Han pasado 21 años y todavía no sabemos qué pasó. ¿De verdad van a hablar así de un desaparecido? Si mi papá es un delincuente que está prófugo, ¿ellos qué son?”, cuestionó.

Gonzalo sostuvo que las declaraciones de Oro son parte de una estrategia que se repite desde hace años. “Están muy seguros de hablar así porque saben que mi papá no va a aparecer. Es parte de la estrategia que han tenido siempre, están muy seguros de que no va a aparecer”, señaló.

Pese al dolor y la indignación, el hijo del ingeniero ratificó la decisión de apelar el fallo absolutorio, al considerar que existen fundamentos suficientes para refutar la sentencia.

“A mí lo que me importa es el fallo, que lo vamos a apelar porque se puede refutar. Me pareció pobre y sesgado el razonamiento de las juezas. Es obvio que vamos a seguir”, afirmó.