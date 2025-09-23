La solidaridad volverá a ser protagonista en San Juan con una nueva edición de Somos 100, el proyecto impulsado por Miguel Ángel Alessi y Marcelo “Cocucha” Videla que busca unir voluntades en favor de quienes más lo necesitan. El evento se realizará el jueves 2 de octubre a las 20:30 horas en Sushi Club San Juan, con la premisa de combinar gastronomía de primer nivel, música, arte y compromiso social.

Desde su creación, Somos 100 convoca a cien referentes de diferentes (sectores empresarial, político, cultural y social) para que, en un ambiente de encuentro y camaradería, aporten recursos a instituciones que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad. En esta oportunidad, lo recaudado será destinado a los Hogares Beraca y a la Fundación Manos Abiertas, organizaciones que brindan contención, acompañamiento y desarrollo humano a quienes atraviesan contextos difíciles.

En la segunda edición, llevada a cabo en el 2024, asistieron 100 empresarios prestigiosos de San Juan, entre los que se encontraba el gobernador Marcelo Orrego. Todos hicieron sus donaciones y pudieron disfrutar de una cena de sushi, pizzas, acompañados con un cuarteto de cuerdas. El resultado de la movida solidaria fue la recaudación de $9.000.000 que fueron destinados a la Casa de la Bondad.

“Somos 100, es mucho más que un encuentro, es la oportunidad de que la comunidad se una y aporte a quienes más lo necesitan, en un ambiente de arte, música y cultura”, remarcaron los organizadores.

El formato ha demostrado su efectividad en ediciones anteriores, generando no solo apoyo económico, sino también visibilidad para las instituciones beneficiadas y un fortalecimiento del tejido solidario en la provincia. Además, el encuentro abre la puerta a distintas formas de colaboración, como sponsoreo, difusión, voluntariado y donaciones.

La cita será en Sushi Club, un espacio que ofrecerá a los asistentes una experiencia gastronómica con sushi, tragos de autor y un ambiente exclusivo, pensado para que la solidaridad se viva de una manera única.

El evento anterior