En el Día del Cantor Cuyano, los artistas Nicolás Díaz y Javier “El Pollo” Luna presentaron en diálogo con el periodista Jorge Barrionuevo su flamante propuesta musical, que busca mantener vivas las raíces de la región y ya recibió invitaciones para escenarios dentro y fuera del país.

La celebración del natalicio de Mariano Cacace, considerado el “prócer” del folklore cuyano, coincidió con la presentación de Eco Cuyano, un dúo integrado por Díaz y Luna, quienes confirmaron que llevan apenas cuatro meses de trabajo conjunto. El proyecto se definió como una apuesta a la tonada, la cueca y las raíces de la región, aunque también incorporó repertorio popular y norteño.

Los músicos destacaron que el grupo nació con la intención de “defender la identidad cuyana” y de ampliar el alcance a distintos públicos. En ese marco, confirmaron que ya se presentaron en la capital sanjuanina junto a otros artistas y que recibieron invitaciones para escenarios fuera de la provincia.

La primera gira internacional tendrá lugar en septiembre, cuando viajarán a Chile para actuar en las Fiestas Patrias en localidades como Vicuña, Paihuano, La Higuera y otras ciudades del Valle del Elqui, entre el 14 y el 19 de ese mes.

Además, Díaz adelantó que en febrero fueron convocados a la Serenata de Cafayate, uno de los festivales folklóricos más importantes del país, donde esperan llevar “el sello cuyano” a tierras salteñas.

“Estamos sorprendidos por cómo creció el proyecto en tan poco tiempo, pero también muy felices porque sentimos que vamos representando a Iglesia y a todo Cuyo con respeto y pasión”, resaltaron los artistas.