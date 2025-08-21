El Gobierno de San Juan anunció la apertura de inscripciones para el primer concurso de la pizza sanjuanina, un certamen que busca darle identidad propia a este plato popular y convertirlo en un nuevo ícono gastronómico de la provincia. La convocatoria abrirá la próxima semana y está dirigida tanto a profesionales como a aficionados y pizzerías.

La iniciativa es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina (APYCE), la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico. El objetivo es diseñar una receta que integre productos locales y logre posicionarse como marca provincial, al igual que la empanada.

“El proyecto plantea un modelo de pizza sanjuanina, de molde o a la piedra, que identifique a San Juan con productos de la provincia y que pueda replicarse en cualquier lugar del país”, explicó Adrián Alonso, director de Comercio Exterior.

Entre los ingredientes propuestos figuran el tomate deshidratado rehidratado en vino Malbec, embutidos regionales, quesos y aceitunas locales, orégano y hasta innovaciones como la pizza al moscato o al champán.

Por su parte, el chef Omar Martínez, quien supervisará la dinámica del concurso, destacó: “Buscamos poner en valor nuestra gastronomía y productos. La pizza es un alimento al alcance de todos y puede elaborarse con más de 30 ingredientes que produce nuestra economía regional”.

El certamen se desarrollará en el marco del Encuentro Olivícola Internacional Mario Solinas y contará con un jurado integrado por representantes de APYCE, entre ellos un maestro pizzero y empresarios del sector.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, subrayó: “Muchas veces hablamos del tomate o del aceite de oliva como productos identitarios. Con este certamen vamos a conformar una cadena de valor que refleje lo mejor de San Juan. Como pide el gobernador Orrego, queremos que la provincia sea referente en la región y este concurso va en ese sentido”.

En la misma línea, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, agregó: “La idea es que San Juan se venda más al resto del país y al mundo. El concurso de la pizza sanjuanina no hace más que impulsar ese objetivo”.

Los ganadores accederán a un curso de perfeccionamiento en la Escuela de Pizzerías de APYCE, en Buenos Aires, como parte del reconocimiento al talento local.