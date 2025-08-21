¿Sos el mejor pizzero de San Juan? ahora podés demostrarlo en un concurso, mirá como anotarte
Se trata del certamen que busca definir un modelo propio que integre productos locales y se convierta en un nuevo ícono gastronómico de la provincia
El Gobierno de San Juan anunció la apertura de inscripciones para el primer concurso de la pizza sanjuanina, un certamen que busca darle identidad propia a este plato popular y convertirlo en un nuevo ícono gastronómico de la provincia. La convocatoria abrirá la próxima semana y está dirigida tanto a profesionales como a aficionados y pizzerías.
La iniciativa es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina (APYCE), la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) y la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico. El objetivo es diseñar una receta que integre productos locales y logre posicionarse como marca provincial, al igual que la empanada.
“El proyecto plantea un modelo de pizza sanjuanina, de molde o a la piedra, que identifique a San Juan con productos de la provincia y que pueda replicarse en cualquier lugar del país”, explicó Adrián Alonso, director de Comercio Exterior.
Entre los ingredientes propuestos figuran el tomate deshidratado rehidratado en vino Malbec, embutidos regionales, quesos y aceitunas locales, orégano y hasta innovaciones como la pizza al moscato o al champán.
Por su parte, el chef Omar Martínez, quien supervisará la dinámica del concurso, destacó: “Buscamos poner en valor nuestra gastronomía y productos. La pizza es un alimento al alcance de todos y puede elaborarse con más de 30 ingredientes que produce nuestra economía regional”.
El certamen se desarrollará en el marco del Encuentro Olivícola Internacional Mario Solinas y contará con un jurado integrado por representantes de APYCE, entre ellos un maestro pizzero y empresarios del sector.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, subrayó: “Muchas veces hablamos del tomate o del aceite de oliva como productos identitarios. Con este certamen vamos a conformar una cadena de valor que refleje lo mejor de San Juan. Como pide el gobernador Orrego, queremos que la provincia sea referente en la región y este concurso va en ese sentido”.
En la misma línea, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, agregó: “La idea es que San Juan se venda más al resto del país y al mundo. El concurso de la pizza sanjuanina no hace más que impulsar ese objetivo”.
Los ganadores accederán a un curso de perfeccionamiento en la Escuela de Pizzerías de APYCE, en Buenos Aires, como parte del reconocimiento al talento local.