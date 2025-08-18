Del 1 al 12 de septiembre, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos (DSVAYA) llevará adelante un operativo de entrega de productos fitosanitarios para el control de Lobesia botrana, conocida como la polilla de la vid. La distribución se realizará de 8 a 12.30 horas y estará destinada exclusivamente a productores vitícolas que no estén alcanzados por las aplicaciones aéreas.

Desde el organismo explicaron que los tratamientos con avión o dron abarcarán la totalidad de los departamentos 9 de Julio, Caucete, 25 de Mayo y Sarmiento (Media Agua, Cochagual, Tres Esquinas y Cañada Honda). Sin embargo, se dejarán zonas de resguardo en cultivos orgánicos, escuelas, hospitales y áreas urbanas.

“Queremos garantizar que todos los productores tengan acceso a los insumos necesarios para combatir esta plaga que afecta directamente la calidad y producción de nuestros viñedos”, señalaron desde la DSVAYA.

Requisitos para el retiro

Para poder retirar los productos, los viñateros deberán presentar:

Fotocopia del RENSPA vigente.

Fotocopia del DNI del propietario. En caso de que retire un tercero, autorización firmada y DNI del autorizado.

Fotocopia del RUPA vigente.

En caso de haber adquirido feromonas, fotocopia de la factura de compra (obligatorio).

Cantidad de insumos entregados

Cada productor podrá retirar productos para hasta 10 hectáreas por Razón Social. Quienes superen esa superficie recibirán el 50% del producto correspondiente al excedente. En tanto, los productores que hayan comprado feromonas obtendrán insumos para la totalidad de sus hectáreas, siempre que presenten la factura como respaldo.

Desde la Dirección solicitaron a los productores cumplir con la documentación y las fechas establecidas, a fin de garantizar una distribución ordenada y eficiente.