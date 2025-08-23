¿Sube la temperatura en San Juan?: así estará el tiempo este sábado

Este sábado 23 de agosto amaneció con 4 °C y el cielo totalmente despejado en San Juan. Sin embargo, desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que, a lo largo del día, la temperatura ascenderá hasta los 15 °C para luego descender a 5 °C en horas de la noche.

En su reporte diario publicado en su plataforma oficial, aseguraron que no se esperan precipitaciones en toda la jornada. Por otro lado, se anunció que el viento soplará del sector sur por la mañana con ráfagas leves, entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde y la noche el viento rotará al este, manteniéndose con velocidades más moderadas, de entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a los próximos días, el domingo se perfila con un marcado descenso de la mínima, que llegará a 0 °C, aunque la máxima trepará hasta los 19 °C. A partir del lunes, las temperaturas comenzarán a repuntar, con máximas de entre 22 °C y 25 °C hasta el jueves.

El miércoles y el jueves serán los días más cálidos de la semana, con mínimas de entre 6 °C y 7 °C y máximas que podrían alcanzar los 25 °C. El viernes, en tanto, la mínima prevista es de 8 °C y la máxima de 23 °C.