Dos hechos puntuales desataron una polémica en San Juan sobre el transporte de pasajeros. En primer lugar, el jueves 20, en horas del mediodía, taxistas exigieron en la puerta del Centro Cívico el retorno de los controles a conductores particulares que trabajan con Uber. En segundo lugar, el lunes, en horas de la tarde, el Gobierno y la Policía radiaron tres autos en un operativo de control, siendo los afectados conductores particulares que trabajan con la aplicación extranjera.

A raíz de esta polémica, el móvil de Canal 13 salió a recorrer la peatonal para conocer qué medio de transporte elijen más los sanjuaninos y sanjuaninas.

Uno de los primeros consultados fue un joven hombre que expresó: “Uber porque por ahí te tiran buenos precios o te hacen rebajas. generalmente suelo andar en bici, muy rara vez uso Uber, pero sí"

El amigo de este, se diferenció contestando: "Taxi. Yo por lo general me manejo más con Oeste que en Uber, por el tema de la seguridad, porque sí eh visto Ubers en mal estado"

Un joven padre manifestó: "Taxi, yo creo que lo elijo por la costumbre, Uber es algo de afuera". La mujer que acompañaba a este joven papá y al pequeño niño que disfrutaba un helado, aseguró: "Taxi, acá andamos más en taxi".

Siguiendo con su recorrido por la peatonal, el móvil de Canal 13 conversó con una joven pareja que coincidió en la elección de la aplicación extranjera. "Uber es más eficiente, un toque más barato", expresó uno de los chicos. Mientras que una mujer indicó que depende el precio, puesto que a veces encuentra más barato Uber y otras los taxis y remises. Sin embargo, la sanjuanina confesó que en la balanza pesa más los viajes en taxi.

Un joven junto a su novia señaló que prefiere usar Uber. Al momento de dar sus argumentos, elogió la opción que da la aplicación extranjera para elegir, destacó los precios "más accesibles", señaló ofrece mayores comodidades como aire acondicionado y calefacción, para contar, por último: "Me ha pasado que en la famosa remisera no me respetaron los descuentos". Para luego sentenciar: “Yo prefiero Uber"

La respuesta de Gobierno a los operativos de control

El Gobierno de la provincia se expresó sobre el operativo en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, en donde la Policía radió tres autos, que eran conducidos por conductores particulares de Uber. Fuentes oficiales le aseguraron a Tiempo de San Juan, que “No es contra Uber”, sino que se trata de operativos “preventivos”.