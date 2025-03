El tener padres presentes y una familia que te acompañe a lo largo de tu vida es un privilegio que no todos valoran. Directamente, hay niños que nunca conocieron a sus padres biológicos o que no pudieron compartir prácticamente nada con ellos por distintos motivos. Estos menores de edad esperan por una nueva oportunidad para tener una crianza digna y un futuro esperanzador. Por este motivo, existe la adopción, un procedimiento que puede realizar gran parte de la población de forma gratuita.

La Lic. Mónica Basso, psicóloga del Registro Único de Adopción con décadas de experiencia, explicó a Diario 13 todos los detalles que deben saber las personas que quieran postularse para tener un hijo adoptivo. Lo más importante que hay que destacar es que quienes pueden postularse son matrimonios, personas con unión convivencial, solteros, viudas o divorciadas.

Estos postulantes deben tener 25 años o más, tener como mínimo 16 años más que el menor que pretenden adoptar y ser argentinos o naturalizados. En caso de ser extranjeros, deben llevar viviendo en Argentina desde hace 5 años al menos. Si cumplen estas exigencias, el primer paso que deben dar es completar la inscripción gratuita y personal en el RUA, sin necesidad de contratar abogados u otros intermediarios.

Requisitos para iniciar la solicitud de adopción:

Partida de nacimiento del o los solicitantes, legalizada por el Registro Civil.

Acta de matrimonio legalizada o certificado de unión convivencial expedido por el Registro Civil.

Fotocopia del DNI del/los solicitantes.

Examen psicofísico otorgado por organismo público o privado. También puede presentar un certificado médico con historia clínica.

Certificado de antecedentes personales expedido por la Policía de San Juan.

Constancia de trabajo con acreditación de haberes (recibo de sueldo) o certificación de ingresos personales.

Foto carnet de cada uno del/los solicitantes.

Foto familiar del grupo conviviente y/o familia extensa.

En caso de tener hijos, adjuntar la partida de nacimiento de ellos o copia de la resolución judicial si estos son adoptados.

Declaración jurada del domicilio, cuando el mismo no corresponda con el declarado en el DNI.

Solicitar un turno al 4211766 o al 2645807079.

Una vez que se completa esta solicitud de adopción formalmente, comienza otro proceso de vital importancia. Se trata de las distintas visitas y entrevistas que realizan tanto trabajadoras sociales como psicólogas. Lejos de lo que muchos creen, esto no se realiza únicamente con la o las personas que se postularon, sino también con sus familiares y vecinos.

‘La psicóloga y la trabajadora social van al domicilio, realizan encuestas ambientales en los vecinos, hacen todo un abordaje social. Esto es para ver si reúnen las condiciones, no tanto desde lo económico, porque no es eso lo que se tiene en cuenta, pero sí que tengan una disponibilidad en sus recursos, como para brindar las condiciones necesarias que demanda el niño para vivir en condiciones dignas’, manifestó Basso.

Un dato importante para destacar es que no hace falta que los interesados tengan una casa propia; pueden tranquilamente alquilar el lugar donde viven. Lo relevante es que en dichos domicilios sí tengan las condiciones habitacionales necesarias para albergar al menor que pretenden adoptar. A pesar de ello, lo que se prioriza siempre por parte de los profesionales es el amor y las capacidades parentales que tengan estas personas.

¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se concreta la adopción?

Si bien es sabido que no es un proceso corto, no hay un plazo establecido que se respete en todas las ocasiones. Cada caso tiene sus inconvenientes o imprevistos que generan demoras, por lo que no se puede hablar de una cantidad de meses o años precisa en el mundo de la adopción.

‘No existe un tiempo predeterminado. Cada proceso de adopción es único y diferente porque cada persona o familia es distinta, con tiempos internos y externos diferentes. Cada postulante presenta distintas realidades y situaciones personales y familiares que deben evaluarse, que determinan y condicionan distintos tiempos de preparación en el proceso. Si los postulantes necesitan más tiempo de preparación y ayuda profesional para lograr las aptitudes requeridas, desde el equipo interdisciplinario del RUA se los acompaña y contiene para que fortalezcan su decisión’, sentenció Basso.

Ya teniendo toda esta información clara, lo último que necesitan saber las persoonas o parejas que están convencidas de querer comenzar este proceso para adoptar, son las vías de contacto del Registro Único de Adopción: