La reciente inaugurada sede de la Dirección de Discapacidad, ubicada en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Roca, en Santa Lucía, ya cuenta con un importante beneficio para vecinos y usuarios. Uno de ellos es la conexión directa con el transporte público a través del sistema RedTulum.

Frente al edificio se habilitaron paradas de cuatro líneas de colectivos, que facilitan la llegada desde distintos puntos del Gran San Juan y zonas cercanas.

Dos de ellas son primarias:

Teo 2 y Teo 3, que vinculan la sede con la estación Mitre, la estación Córdoba, el área de transbordo central y la terminal de ómnibus. Ambas circulan con frecuencias de entre 7 y 10 minutos, lo que garantiza un servicio rápido y constante.

Las otras dos líneas son secundarias:

302, que conecta con el sur de Santa Lucía.

322, que ofrece un enlace directo con el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

La ubicación estratégica de la nueva sede permite que los colectivos tengan parada frente al edificio, lo que mejora la accesibilidad para personas con discapacidad y quienes acompañan sus trámites.

Desde la Dirección de Coordinación de RedTulum informaron que se está evaluando la incorporación de dos nuevos recorridos:

Uno proveniente del norte de Santa Lucía.

Otro que conecte directamente con Caucete.

El objetivo es ampliar la cobertura y facilitar el acceso de los vecinos de toda la provincia a este servicio clave.