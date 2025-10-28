Este 26 de octubre fue un día difícil para el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, quien recibió la triste noticia de la muerte de su padre. Hace unos días, precisamente el 9 de octubre, el intendente abrió su corazón en una entrevista emitida por el programa “Entre Vistas”, conducido por Leonardo Domínguez en la pantalla de Canal 13 San Juan TV.

Durante la charla, el periodista le preguntó si se arrepentía de algo en su vida. La respuesta de Munisaga fue tan sincera como conmovedora: “Con decisiones personales… Estoy viviendo un tema personal profundo. Estoy con mi padre transitando el tiempo de su vida, pero fue poco el tiempo que le di en estos últimos años”, confesó visiblemente afectado.

El intendente continuó su reflexión con palabras que hoy cobran aún más significado: “Los tengo a los dos (a mis padres) y les he dedicado poco tiempo en los últimos años. Lo arreglaría... y a mi padre lo tengo muy jodido de salud. El tiempo de calidad ya no se aprovecha plenamente si lo hubiera hecho antes”.

Casi 20 días después de esa entrevista, y tras la jornada electoral del domingo, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Carlos Munisaga (padre), exdiputado provincial y docente muy querido en el ámbito educativo sanjuanino. Su partida generó profunda conmoción en la comunidad política y educativa de la provincia.

El padre del actual intendente tuvo una destacada trayectoria política, siendo electo diputado proporcional en 1991 por la Unión Cívica Radical. Décadas más tarde, su hijo mayor seguiría sus pasos, ocupando una banca en la Cámara de Diputados representando al Frente Compromiso por San Juan.

Además de su labor pública, Carlos Munisaga padre fue profesor de Matemática en nivel secundario, manteniendo un estrecho vínculo con la Escuela Boero, donde dejó una profunda huella en varias generaciones de estudiantes.

