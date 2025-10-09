¿Últimos días de calor en San Juan? Mirá cómo seguirá el tiempo este jueves

De acuerdo con lo dado a conocer por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la jornada de este jueves se espera que sea el día más caluroso de la semana; sin embargo, adelantaron que podría ser uno de los últimos.

En el pronóstico para el día indicaron que se espera que la máxima alcance los 35 grados, mientras que la mínima sea de 14 grados. El viento será leve del sector norte y no hay probabilidad de lluvia.

A su vez, señalaron que el viernes la temperatura será similar, aunque el viento se incrementará. Ya para el sábado se espera una baja de temperatura debido al fuerte viento sur.