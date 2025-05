Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de enfermedades respiratorias, vuelven las dudas: ¿Es necesario usar barbijo si estoy resfriado? ¿Qué medidas debo tomar para proteger a los demás? La directora del Vacunatorio Central de San Juan, Fernanda Paredes, brindó una serie de recomendaciones fundamentales para atravesar el invierno de forma responsable y segura.

¿Cuándo usar barbijo?

En Argentina, el uso obligatorio de barbijo en lugares cerrados ya no está vigente. Sin embargo, la especialista recuerda que, aunque no sea una exigencia legal, hay comportamientos que cada persona debería adoptar cuando está cursando una enfermedad respiratoria.

“Como pacientes, si sabemos que estamos con una infección respiratoria, tenemos que aumentar el lavado de manos y evitar compartir mates, vasos u otros utensilios. Lavarse las manos y cubrirse la boca al toser son los puntos claves antes incluso de pensar en el barbijo”, señaló Paredes.

Igualmente, destacó que el uso del barbijo sigue siendo una herramienta útil en espacios reducidos o de alta concurrencia cuando alguien presenta síntomas como tos o congestión.

Vacunación antigripal y contra el Covid: ¿cómo avanza en San Juan?

La provincia de San Juan comenzó con la campaña de vacunación antigripal el pasado 20 de marzo. Según informó la directora del Vacunatorio Central, ya se ha alcanzado el 40% de la población objetivo, que incluye a grupos de riesgo como embarazadas, jubilados y bebés menores de seis meses.

“Con respecto a la temporada pasada, es un muy buen índice, sobre todo por la velocidad con la que se ha realizado. Se ha trabajado de manera constante con las cinco zonas sanitarias de San Juan y los dos hospitales”, destacó.

La campaña no se detiene: continuará hasta diciembre para asegurar una cobertura completa en toda la provincia. Además, en este momento está disponible la vacuna Moderna contra el Covid-19 para quienes aún no hayan completado sus esquemas.

Seguridad y efectividad de las vacunas

Frente a la circulación de noticias falsas sobre vacunas en redes sociales, Paredes remarcó la importancia de recurrir siempre a fuentes oficiales y confiables.

“Es muy importante transmitir el mensaje desde las fuentes fidedignas. La vacuna antigripal es una vacuna inactivada, por lo tanto, no replica y no hay riesgo de que cause enfermedades en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo”.

También aclaró que no hay faltante de vacunas en la provincia y que se sigue cumpliendo con el calendario nacional, incluyendo vacunas como la del sarampión.

“Hemos visto un gran cumplimiento de mamás y papás que acercan a sus hijos a vacunarse. Eso es fundamental para sostener la inmunidad colectiva”, aseguró.