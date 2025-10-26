El domingo de elecciones también tiene su impacto en la actividad comercial de San Juan, especialmente en las carnicerías. En este contexto, Federico, carnicero local, compartió cómo se desarrolla la jornada y cómo influye el comicio en las compras de los sanjuaninos.

“Esperando a los clientes como siempre, tenemos de todo, pero hoy domingo de elecciones la gente ha optado más por milanesas. El tema del asado se ha frenado un poquito”, comentó Federico, señalando que la incertidumbre electoral influye en la planificación del almuerzo.

Los compradores también reconocen esta tendencia. Un cliente que llegó por filet de lomo y entraña, antes de votar, dijo: “Todavía no voté, hay veces que me puedo dar el lujo de comprar algo más. Creo que San Juan va a mejorar”.

Según el carnicero, los hábitos de compra varían según la edad de los clientes. “La gente mayor suele ir a votar primero y después viene a comprar para el almuerzo. La gente joven viene más sobre la hora”, explicó, mientras observaba cómo los clientes llegaban de manera intermitente durante la mañana y el mediodía.

Federico agregó que el comportamiento de los sanjuaninos también refleja un cuidado en el gasto: “Estos últimos años la gente prefiere opciones más económicas en comparación con un asado”, señalando que la situación económica y la jornada electoral generan un consumo más moderado.

Por su parte, algunos jóvenes comentaron que su dinámica consiste en votar sobre la hora del mediodía y regresar a casa a disfrutar de la comida ya preparada, destacando cómo la elección influye en la rutina diaria y en las decisiones de compra en los comercios locales.