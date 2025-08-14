El pasado miércoles 13 de agosto, llegaron a la Argentina el ejército que escaló la cumbre Mount Kun, en Himalaya. Entre ellos, el sanjuanino Sergio Oro, quien quedó en la historia, por ser el primero de la provincia en llevar la bandera Argentina, 7.000 metros de altura. Fueron recibidos por músicos de la milicia y grandes honores. La familia de los argentinos los esperaron con ansiosas. Al llegar el encuentro fueron captados entre abrazos y lágrimas.

Luego de coronar la cumbre del Mount Kun, en el Himalaya su esfuerzo, disciplina y espíritu de cuerpo fueron reconocidos por llevar la bandera argentina a más de 7.000 metros de altura.

El sargento primero Sergio Óscar Oro, oriundo de San Juan, alcanzó la cima este martes 5 de agosto a las 00:15, coincidiendo con el Día del Montañista. Oro formó parte de una expedición internacional que escaló el Mount Kun, de 7.077 metros, en la región de Cachemira, India. Fue el único sanjuanino en lograr la cumbre durante esta misión.

Durante la travesía enfrentaron temperaturas bajo cero, viento blanco y la falta de oxígeno. Al llegar a la cumbre, Oro sostuvo la bandera argentina, visiblemente extenuado pero orgulloso de representar al país. “Hacer cumbre justo en esta fecha fue un homenaje inesperado, pero muy sentido”, dijo a través de su equipo.

Oro ya había participado en otras expediciones de altura, pero este fue su mayor logro. Tras su regreso, será recibido con reconocimientos por haber llevado la bandera sanjuanina hasta lo más alto del Himalaya.