¿Viento y lluvia? El SMN anticipa chaparrones y viento en San Juan
El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones y ráfagas del sur durante la madrugada y la mañana, con una temperatura máxima de 29 °C. El jueves subiría el termómetro, pero las lluvias podrían regresar el viernes.
El clima en San Juan podría dar un giro este miércoles. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe probabilidad de chaparrones y viento del sector sur durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que marcaría un leve descenso de la temperatura respecto a días anteriores.
Las ráfagas podrían alcanzar hasta los 59 km/h, aunque se espera que el viento pierda fuerza con el correr de las horas. Hacia el mediodía, el cielo se presentará algo nublado, y durante la noche estará parcialmente cubierto, con una temperatura máxima estimada en 29°C y una mínima de 17°C.
El jueves el panorama se estabilizaría, con cielo mayormente despejado y un ascenso térmico que llevará la máxima a 32°C, típico de esta época del año. Sin embargo, el alivio podría durar poco: el viernes volvería la probabilidad de lluvias en horas de la mañana, según anticipa el organismo nacional.