El clima en San Juan podría dar un giro este miércoles. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe probabilidad de chaparrones y viento del sector sur durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, lo que marcaría un leve descenso de la temperatura respecto a días anteriores.

Las ráfagas podrían alcanzar hasta los 59 km/h, aunque se espera que el viento pierda fuerza con el correr de las horas. Hacia el mediodía, el cielo se presentará algo nublado, y durante la noche estará parcialmente cubierto, con una temperatura máxima estimada en 29°C y una mínima de 17°C.

El jueves el panorama se estabilizaría, con cielo mayormente despejado y un ascenso térmico que llevará la máxima a 32°C, típico de esta época del año. Sin embargo, el alivio podría durar poco: el viernes volvería la probabilidad de lluvias en horas de la mañana, según anticipa el organismo nacional.