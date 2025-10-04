El vino, símbolo de identidad y cultura para San Juan, vuelve a tener su espacio en la televisión local. “Vino para contar”, el único programa dedicado íntegramente al sector vitivinícola en la provincia, estrenó su sexta temporada y ahora se emite por la pantalla de Canal 13 San Juan, todos los viernes después de las 21.

Conducido por Gustavo Martínez y Myriam Pérez, el ciclo combina información, entrevistas y propuestas artísticas, con el objetivo de reflejar la riqueza de la industria vitivinícola y los desafíos que enfrenta en la actualidad.

“Para nosotros es un enorme placer. El vino es una identidad de San Juan, es nuestra cultura. Este es un espacio para plantear las problemáticas del sector, pero también para encontrar soluciones”, destacó Gustavo Martínez al presentar la nueva etapa del programa.

Por su parte, Myriam Pérez subrayó que, a pesar del difícil contexto económico, el mundo del vino sigue siendo una fuente de innovación y creatividad: “Hay muchísimas novedades en el mundo del vino, porque si bien hay una crisis, hay un sector que sigue trabajando y creando cosas para poder salir a flote”.

Además de la información sobre la industria, “Vino para contar” incorpora la participación de artistas locales, con la convicción de que el vino también es un arte que se vincula con la música, la pintura y la cultura popular.

Tras haber pasado por otros canales de la provincia, el ciclo llega ahora a la pantalla de Canal 13 con el mismo espíritu: ser un puente entre los protagonistas de la vitivinicultura y la sociedad sanjuanina.