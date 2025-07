El domingo por la noche, un sanjuanino logró emocionar a todo el país desde el escenario de La Voz Argentina. Se trata de Walter Vilches, un joven cantante lírico y pianista de Caucete, quien quedó seleccionado para integrar el equipo de Miranda! en el popular programa de Telefe.

Desde Buenos Aires, donde se encuentra participando del certamen, Walter dialogó con Canal 13 San Juan y compartió su emoción por la experiencia. “Estaba muy nervioso, porque es un mundo totalmente distinto al que estoy acostumbrado. Soy pianista, vengo del ámbito académico, y esto es un salto muy grande”, confesó.

Vilches, además de ser artista, es docente en el colegio Santa Rosa de Lima y dirige un coro infantil en 25 de Mayo. “Soy profe de música, y ver la emoción de mis alumnos al verme en televisión fue hermoso. Me mandaron mensajitos, lloraron de la emoción. Es un orgullo representar a Caucete y a toda mi provincia”, expresó.

Uno de los momentos más comentados de su participación fue la reacción de su madre, quien por primera vez lo escuchó cantar en vivo. “Es real. Mi mamá me conoce como pianista y nunca me había visto cantar. Estaba en shock. No lo podía creer”, relató emocionado.

Su interpretación fue una pieza lírica que descolocó al jurado por su originalidad en un programa dominado por la música popular. “Me interesaba salir de mi zona de confort. Esto se trata también de arriesgar”, afirmó Walter, quien eligió sumarse al equipo de Miranda! destacando su afinidad vocal con la cantante Lali Espósito, actual jurado del programa. “Me gusta mucho Miranda! y sentí una conexión con el timbre de Ale”, explicó.

Consultado sobre lo que viene, Walter anticipó que comenzará la etapa de batallas, donde será emparejado con otro participante para una nueva presentación. Aunque aún no sabe qué canción le tocará interpretar, se mostró abierto a experimentar más allá del repertorio lírico.

Antes de cerrar, el artista sanjuanino dejó un mensaje para sus coterráneos: “Nunca dejen de luchar por sus sueños. En San Juan hay muchísimo talento y a veces no se puede mostrar por cuestiones económicas. Hay que valorar más nuestra cultura. Hacer música y arte nos hace bien a todos”.