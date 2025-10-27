Este domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas en la provincia de San Juan, donde participaron 438.684 de los 617.679 ciudadanos habilitados. De esta manera, 178.901 personas no fueron a votar, lo que representa una ausencia del 29% del padrón.

Según el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), el voto es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70. Quienes no se presentaron a votar sin justificación serán incorporados al Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, que actualiza la Justicia Electoral en cada elección.

Los ausentes pueden justificar su inasistencia o pagar la multa correspondiente. Entre las causas válidas se encuentran enfermedad o estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

En cuanto a las sanciones económicas, los valores establecidos son los siguientes:

Primera infracción: entre $50 y $150.

Reincidencias: entre $100 y $500.

El monto aumenta en caso de faltas repetidas. Además, quienes no paguen ni presenten justificativo pueden enfrentar restricciones durante un año, como la imposibilidad de realizar trámites en organismos públicos, renovar el DNI o sacar el pasaporte, y limitaciones para asumir cargos públicos.

Los ciudadanos pueden justificar su falta o abonar la multa de forma online a través del sitio web de la Cámara Nacional Electoral, donde se detallan los pasos para regularizar su situación y evitar sanciones futuras.