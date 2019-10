ESI: “Implementar identidad de género, la principal discusión en educación privada”

Tras el caso de la nena trans en el colegio María Auxiliadora, estalló nuevamente la polémica por la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) con ideología de género en las escuelas de San Juan.

En este sentido, Mónica Gutiérrez, directora de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, recordó que en el 2018, la Provincia, adhirió a la ley nacional de Educación Sexual Integral. “El Ministerio de Educación, como órgano de aplicación de la ley, comenzó a diseñar la normativa que no es nada más y menos, que la descripción del proceso de implementación de la ley en San Juan para ambas gestiones”, comentó.

Noticias Relacionadas María Auxiliadora: padres quisieron evitar la reunión con Educación por la nena trans

“Este año, hemos hecho un proceso de capacitación para elaborar y trabajar la educación sexual en dos líneas. Una es la transversal, a través de la construcción de proyectos educativos de ESI que son elaborados desde la situación de cada escuela. Hemos estado trabajando para que los directivos y docentes comiencen este proceso pensando que piensan con respecto a ESI, compartir los posicionamientos, prejuicios, algo que nos ha llevado a importantes discusiones”, reconoció la funcionaria.

“Esos espacios tiene la finalidad de dialogar y esclarecer cual es la necesidad de esta escuela en materia de educación sexual integral y a partid de ahí, construir el proyecto institucional”, indicó Gutiérrez.

“En educación privada nos falta el trabajo con los padres. En educación estatal estamos terminando el proceso con los papas y va a finalizar con la construcción del proyecto, acordado, para ser aplicado en 2020. Nos parecía muy importante trabajar este proceso en las escuelas. En unos días más se va a empezar a aplicar en los sextos de 14 escuelas, con los estudiantes que están finalizando el pos título de ESI”, afirmó la funcionaria.

Según explicó Mónica Gutiérrez, “educación privada ha tenido una experiencia previa a la normativa. Hay proyectos que han ejecutado que tienen otras denominaciones a la de educación sexual integral, y los propósitos que nación fijó en su normativa. Creo que ellos tienen mucha experiencia y que el único punto discutible durante este último tiempo ha sido la inclusión o no de la ideología de género”.

“Nosotros lo venimos aclarando, que la ideología de género no atraviesa ninguna normativa, tampoco la ley. Entonces nosotros no nos hemos salido del marco de la ley y estamos trabajando en esa línea. La Provincia adoptó una línea de la cual no nos vamos a salir de la ley y no vamos a trabajar ideología de género”, sostuvo la funcionaria.

“La directora de Educación Privada ha declarado en estos días que los acuerdos escolares de convivencia existían en la pero estaban desactualizadas. En educación sexual integral estamos en un mismo sentido. Algunas escuelas habrán tenido algunos proyectos, otras escuelas no, pero hay que ajustarse al hoy, a la realidad de hoy, sea privada o estatal. Hay que analizar la realidad de cada comunidad educativa para acordar con los docentes, directivos, papas y también estudiantes y construir conjuntamente el proyecto institucional”, indicó Mónica Gutierrez.