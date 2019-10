Con 100 años, cumplirá su sueño de conocer San Juan

Elba Caracino participó este lunes "¿Quién quiere ser millonario?", programa conducido por Santiago del Moro. La mujer se llevó $300.000 como premio y declaró que su sueño era conocer San Juan.

"El premio lo quiero para ir a San Juan, la única provincia argentina que no conozco", aseguró, convencida.

Elba no tiene ninguna receta para llegar a los 100 años. Al parecer, en la variedad está el gusto, y también la salud: "No hay ningún secreto. Tomo agua y mate cocido, como de todo. Me gusta la paella. ¡En el restaurante pido papas fritas con dos huevos fritos!".

Eduardo, su marido, murió hace 25 años. Y ella pasó malos momentos. "Estuvimos casados 41 años. Lo extraño muchísimo. Me costó mucho, pero me resigné ahora".

"Primero llorás, te quejás, pensás que fue muy triste lo que te pasó. Pero después te tenés que acostumbrar, no queda otra", dijo Elba, que no usa audífonos. "Y no necesito anteojos para leer".

Ahora la mujer, con 100 años y el premio del programa, podrá cumplir su sueño de viajar a San Juan.