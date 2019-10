El mejor regalo para mamá: su hija recibirá un trasplante para seguir viviendo

Lidia Ortiz es una mamá sanjuanina que este viernes recibió el mejor regalo para el Día de la Madre. Su hija, tiene una aplasia medular severa, y les informaron que apareció un donante de médula ósea para la pequeña.

La mamá, contó que su hija “va a recibir una médula de alguien anónimo. Recibir esa gran noticia me llena el alma porque gracias a esa persona anónima, mi hija va a estar bien”.

Noticias Relacionadas Día de la madre en FUNDAME: ser mamá de un chico con Leucemia

La noticia sorprendió a la mamá y a toda la familia, a pocos días de celebrar el Día de la Madre el próximo domingo 20 de octubre.

Lidia, comentó que “fue muy fuerte todo esto de repente. Tengo tres hermosos hijos, llevamos una lucha día a día. Mi hija saca fuerzas y nos da fuerzas para seguir luchando. Tratando de organizarme, trato de estar con los tres. Tengo un nene de 5 años y otra niña de 14. Tengo mucha ayuda de mi marido y mi familia. Mi hija, a pesar de su enfermedad, colabora mucho”.

Noticias Relacionadas Una mujer de 75 años y un solo pulmón da a luz a una niña

Ante las cámaras de Canal 13, la pequeña, le dijo a su mamá que la quiere mucho, lo que provocó la emoción de la Lidia. “Es mucho para mí lo que me dice mi hija. Un te quiero, un abrazo cada día, mamá seguí, no bajes los brazos, es mucho para mí. Ella es muy amorosa conmigo. No tiene descripción la palabra madre, que lucha desde el embarazo hasta el último”, dijo la mujer.

Además, la mamá, aprovechó para para “pedirle a la gente que done sangre, le llega a la agente que necesita. La donación de medula es algo que la gente por ahí no está bien enterada de qué se trata. A mí me toco de cerca”.