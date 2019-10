Baistrocchi aseguró que el nuevo penal de Ullúm "sigue en pie"

El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, se refirió a la transición en el ministerio de Gobierno, del cual estará a cargo hasta el próximo 10 de diciembre, cuando asumirá el cargo de intendente de Capital.

“Si bien no estamos iniciando nada nuevo, porque no le voy a dejar a un ministro nuevo algo que no esté a gusto, pero si cuestiones como me dejaron a mí, que servían, como el inicio de un registro civil, la refacción de una comisaria, etc”, comentó.

“También estamos tratando de ir cerrando los grandes temas que hemos tenido. De dejar hasta donde podamos cosas que tiene que ver con la institucionalidad, la construcción del nuevo penal, que lo hará el próximo ministro. “Es una obra de $2500 millones de pesos, una obra de 3 o 4 años de trabajo, pero por sobre todo, la necesidad que existe la estructura penitenciaria de la provincia”, indicó Baistrocchi.