Una cirujana sanjuanina le salvó la pierna a un paciente, con una cirugía inédita

Una cirujana sanjuanina hizo historia en la medicina al realizar una cirugía inédita, a un hombre de Río Negro, al que iban a amputarle una de sus piernas. Con su intervención, la profesional, logró que el paciente pueda seguir su vida, caminando normalmente.

Se trata de Carmen Nievas, de la Fundación CenCor, que operó a Jorge Jelves, un paciente diabético que tenía una uña encarnada en su pierna derecha, la cual no tenía irrigación sanguínea producto de la enfermedad.

"Fue a muchas consultas con profesionales de la salud de mi provincia y realicé diferentes estudios, pero las noticias no eran buenas y los médicos me dijeron que tenían que amputarme la pierna porque no había nada más que hacer", detalló Jelves.

Su salvación fue conocer a la doctora Nievas quien le realizó una cirugía inédita y le salvó la pierna. "Se hizo una operación de láser transmuscular y rehabilitación intensiva para hacer angiogenesis (generación de nuevas arterias). Esta intervención se realiza cuando no se puede hacer un bypass o stent por tener muy mal las arterias. Gracias a este nuevo recurso podemos intentar evitar la amputación y la persona puede mantener sus dos piernas", aseguró.

Para llegar Jelves tuvo que viajar 1400 kilómetros acostado, en una combi, porque no podía caminar, ni apoyar el pie pero en San Juan tuvo que comprar zapatillas porque volvió a caminar.

"Hace 35 días que vine a San Juan y después de cuatro meses de estar en muletas por fin puedo volver a caminar. El 28 de agosto tenía turno en Río Negro para la amputación de mi pierna derecha y ahora me voy manejando a mi provincia gracias a la Fundación CenCor", concluyó.

(Fuente: Diario Móvil)