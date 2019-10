Finocchiaro con Canal 13: "El Conectar Igualdad no era educativo, solo entregaban computadoras"

A días del fin de la primera gestión de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, el ministro de Educación nacional Alejandro Finocchiaro habló en exclusiva en Banda Ancha y puso sobre la balanza el programa "Conectar" con el "Conectar Igualdad" impulsado por el gobierno Kirchnerista.



"Conectar igualdad era un programa que no era educativo porque consistía solo en la entrega de una computadora, no había conectividad, no se capacitaba a los docentes, y porque tenía planes pedagógicos, el Plan Nacional de Conectividad propone todo eso, donde también hay robótica y realidad aumentada, cuestión que se va a dar en muchas escuelas técnicas", señaló Finocchiaro.

Por otro lado, el funcionario habló de las paritarias nacionales, ya disueltas: "En realidad partimos de un hecho de que las paritarias nacionales que no son una cosa real, porque nunca hubo paritria nacional, hay una mesa de negociación de dirigentes. No es lógico que quién no paga los sueldos digan cuanto van a ganar los docentes". Por otro lado, el referente del sector educativo dijo que "la mayoría de los gobernadores de este país fueron los que pidieron que se saquen las paritarias nacionales"

Noticias Relacionadas Estudiantes fueron obligados a ponerse cajas en la cabeza para no copiarse

Además, Finocchiaro dejó un balance de los avances que tuvo este sector durante los últimos 4 años: "Este año vamos a terminar de conectar el 60% de la matrícula nacional, de ellas 165 escuelas son de San Juan, hablamos de conexiones de banda ancha, para que se pueda trabajar. Tal como lo prometió el presidente el año que viene terminamos con el 40% restante. También vamos a entregar equipamiento en las escuelas, vamos a llevar inglés vía conferencia para salas de 4, para que los niños chiquitos aprendan, entre otras cosas, computación, robótica, traducción", detalló el funcionario nacional.

Una veta de vital importancia social es el tema becas estudiantiles. En este eje, el funcionario nacional señaló que se van a reducir las becas PROGRESAR para enfocarlas en estudiantes con mejor rendimiento: "queremos crecer en distintas áreas de conocimiento en nuestro país. De las 200 mil becas que se entregaban a los universitarios solo le pedían a los beneficiarios 2 materias por año, para nosotros es importante que esa beca llegue para los chicos que realmente quieren estudiar y recibirse, necesitamos profesionales, ingenieros en alimentos, especialistas en petróleo, en litio, cuidadores y programadores de robots, en 10 años el 64% de los trabajos van a desaparecer o van a cambiar sustancialmente", sentenció.