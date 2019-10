Dramático testimonio: rompió el silencio la madre del niño que denunció agresiones en la Inmaculada

Marilina De la Fuente, la madre que denunció que a su hijo lo maltrataron y golpearon en el Colegio La Inmaculada, hizo declaraciones exclusivas en el programa Compacto 13, ya al tanto de que la escuela avala todo lo actuado por su personal, tal como reza el comunicado que publicó Canal 13.

La mujer aseguró que “no vengo a denunciar o destruir un Colegio con tanto prestigio como dicen”. Manifestó que el caso de maltrato contra su hijo viene hace mucho tiempo y ella confiaba en que todo se podía mejora. “Esta seguidilla viene hace años el niño y mi hija de 22 años fueron siempre alumnos de esa escuela, ella fue hasta abanderada de la escuela”.

“El nene siempre venía angustiado de clases y me decía mama no quiero volver más a la escuela, tenía problemas de conducta como cualquier niño, pero sufría discriminación. Dentro del colegio no tuvieron tacto para tratarlo”, advirtió. Además destacó que para ella esto es un caso de violencia institucional ya que el niño le decía que los docentes le decían: “sos el que menos sabe, cállate pendejo, y yo siempre le dije que tiene que respetar, tranquilo que ya terminamos el ciclo lectivo” .

La mujer describió el relato del niño que a veces llegó a confesarle que “no quiero ir a la escuela porque nos tratan mal, hasta me han dicho malas palabras”.

Marilina destacó que va a seguir pidiendo justicia por su hijo y que a la escuela no va a regresar más porque está afectado psicológicamente “esta tiradito o alerta a la defensiva, yo soy la que lo ve sufrir y lloro junto a él por esto que pasó”, destacó.

“Lo más triste de todo esto es que mi hijo, dentro de la camioneta, decía me quiero morir, me quiero tirar”. Además agregó: “yo no voy a parar, si no me escuchan por los medios, me escucharán a los gritos, me encadenaré, haré lo que sea, haré justicia por mi hijo porque es un niño que puede ser el hijo de cualquiera”.

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias que la Señora Adriana Rizo, que la psicóloga Nuriana y la DAI, además del padre del chico que también lo agredió delante de todos, paguen como tengan que pagar porque lo han destrozado psíquicamente” dijo la mujer.

Cerró destacando que “no voy a parar hasta que esta señora esté fuera del colegio como mi hijo”, dijo refiriéndose a la vicedirectora que supuestamente agredió a la critatura.