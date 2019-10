Falsa alarma: Salud descartó que haya un brote viral en la escuela de Iglesia

A raíz del fuerte rumor que se generó en la escuela Yapeyú del departamento Iglesia, en donde se hablaba de más de 30 casos de chicos con Baricela y escarlatina, el Ministerio de Salud aclaró, en Banda Ancha, que esto es totalmente falso.

"No hay ningún brote, todo se trata de la presentación de casos habituales en cualquier época epidemiológicamente activa. Hay 7 casos de Baricela de los cuales 5 ya están los chicos de alta, y solo 2 casos de chicos están todavía en su domicilio. Por otro lado, también hay 2 casos de escarlatina, que es una enfermedad bacteriana que ya están con antibióticos", señaló Roberto Correa, Secretario Técnico del ministerio.

Además, el funcionario aclaró que no hay brote ni epidemia, por lo que no habría necesidad de tomar alguna otra medida más allá de la que ya tomaron los médicos. "No hace falta desinfección en la escuela porque el contagio se hace persona a persona, solo se le pide que los chicos infectados hagan reposo, una tos ya es suficiente para el contagio", señaló.

Finalmente, Correa dijo que este martes Salud realizó un operativo sanitario en todo el departamento, sobre todo en las escuelas sospechadas de tener este tipo de patologías, por lo que descartan cualquier otra anomalía.