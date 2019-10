Atropellaron y abandonaron a su marido: “Cuando lo vi me volví loca”

Este viernes, Debora Moreno, pidió justicia tras la muerte de su esposo Ricardo Omar Leal, quien fue atropellado y abandonado por un conductor en San Martin el pasado domingo 20 de octubre en la villa Lugano.

“Estamos pidiendo justicia con la doctora Noriega, estamos como querellantes. Queremos el pedido de justicia para que esta persona pague por el crimen que hizo, porque atropelló a mi esposo y lo dejó abandonado. No lo auxilió, no llamó a la ambulancia, y se escapó”, dijo la mujer.

“Él iba a comparar pan como lo hacía habitualmente. Nunca se demoraba más de diez minutos, lo máximo era eso. Veía que no venía y tenemos un grupo de Whatsapp, donde se encuentran la mayoría de los integrantes de San Martín, y empezaron a informar que hubo un accidente en villa Lugano. Le sacaron una foto al cuerpo de mi marido tirado en el piso y ahí me mandaron la foto, le hice zoom y vi que era él por la forma en que estaba vestido. Ahí me volví loca”, relató Debora.

“Empecé a llamar a la familia, empecé a esperar pero yo sabía que era mi marido. Vino mi cuñado y fue a ver y si confirmó que era él. Ya estaba la policía, la ambulancia todo en el lugar. Llevábamos 9 años juntos”, recordó con dolor la esposa de la víctima.

En cuanto al conductor que atropelló y se dio a la fuga, se encuentra detenido. Se trata de Fabián Carrizo, un hombre oriundo de Pie de Palo Caucete. El sujeto, fue detenido dos días después por la policía que llegó hasta su domicilio, luego de que testigos identificaron el vehículo con el que había atropellado a Leal.

Según los datos policiales, el hombre se encontraba arreglando la Trafic marca Mercedes Benz, cuando fue sorprendido por los uniformados.

“Ahora queremos que se haga justicia y que pague por lo que hizo. Este hombre quiere salir porque está enfermo, dice que tiene azúcar y muchos problemas de salud. Sé que es un hombre que toma y una persona así no puede andar manejando. Quiere prisión domiciliaria”, comentó Debora a Canal 13.

“Estoy parada porque respiro, pero este es un momento muy feo. Dios y yo sé lo que estoy pasando. Tengo que ser fuerte por él. Todo el mundo lo conocía y sabía que era buena persona, no le hacía daño a nadie. Quiero justicia y que este hombre pague por lo que hizo”, dijo la mujer.