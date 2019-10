Escándalo en una escuela de Rawson por "irregularidades" de la directora

Mamás de chicos que asisten a la escuela Alas Argentinas de Rawson se comunicaron con Canal 13 para dar a conocer una serie de irregularidades que se dan en la gestión de la directora Silvia Pallero. "Esto es así desde el año pasado, casi que no nos entregan la leche, los cereales o la chocolatada para la casa, nos la dan cada 5 o 6 meses no más", afirmaron dos madres. En este sentido, aseguraron que hay muchas irregularidades y problemas internos que perjudican a sus hijos.

"En este año nos dieron solo dos veces unas bolsitas de cereales. Hemos consultado pero no nos dan respuestas y los porteros dicen que ellos no pueden contestar", agregaron. Destacaron que la leche en la escuela sí se está dando. Por otro lado, detallaron que había un ropero comunitario propuesto por la profesora de música pero que cuando ella se fue la directora decidió tirar la ropa. Además, expresaron que en el último acto entregaron gaseosas de una marca desconocida y que estaban vencidas.

"Es una falta de respeto más allá de que se una escuela pública, si les caía mal no sé quién se hubiera hecho cargo", manifestó. Por último, sostuvieron que si algún niño se lastima les dicen que se deben curar en sus casas porque son cosas que pasan y no llama ni a la ambulancia. "Para ella nosotros somos villeros y quilomberos y no nos dejan entrar a la escuela. Discrimina a los chicos por sus zapatillas o aspecto físico", concluyó.